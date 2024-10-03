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Суды: экс-министр «Открытого правительства» отправился в колонию на 12 лет

Приговор бывшему министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В Мосгорсуде рассмотрели апелляцию юристов на вынесенный приговор Преображенского райсуда. Тогда Абызов был признан виновным.

В апелляции мужчине было отказано. Его приговор об отбывании 12 лет в колонии строго режима вступил в силу.

Абызова осудили еще в декабре 2023 года. Его признали виновным в создании преступного сообщества и других преступлениях.