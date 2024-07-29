Судно «наехало» на акулу рядом с берегами Ирландии

Ученые Ирландии и США выложили видео, на котором запечатлены результаты столкновения исполинской акулы с судном. Длина рыбы — 7 м, сообщает Lenta.ru .

Ученые рассказали изданию IFLScience, что столкновение в первый раз удалось запечатлеть на камеру. Инцидент зафиксировали во время наблюдения за исполинскими акулами рядом с берегами Ирландии.

На одну из семиметровых рыб повесили камеру. Она фиксирует все происходящее на протяжении нескольких часов. После этого открепляется от тела и всплывает.

При просмотре снятого видео ученые узнали, что в первые шесть часов рыба ела на мелководье рядом с берегами Ирландии. После этого она резко начала двигаться. Они считают, что таким образом акула хотела уйти от столкновения с судном, плывшим в направлении нее.

Несмотря на маневр, судно соприкоснулось с рыбой. Акула получила удар рядом с плавником на спине. Столкновение оказало существенное влияние на поведение рыбы. Она в тот же момент опустилась с мелководья на глубину.

Затем 7,5 часа акула плавала далеко от поверхности и опускалась на дно, чтобы набраться сил. При этом ученые не знают, поднималась ли рыба наверх вновь. Тяжелых травм она не получила — на спине были лишь ссадина и следы краски.