Судебные приставы в РФ смогут использовать огнестрельное оружие и применять силу

Но у сотрудников ФССП появятся и новые обязанности. О таких происшествиях приставу нужно будет незамедлительно уведомить старшего пристава. Также он должен написать рапорт не позднее, чем в течение 24 часов.

Если во время происшествия другой гражданин получит травму, ранение или погибнет, служащему ФССП нужно рассказать о случившемся прокурору. Также он обязан будет уведомить родственников умершего.

Ранее приставы Подмосковья взыскали с компании свыше 174 тыс. рублей долга по зарплате. Начальство фирмы на протяжении длительного времени задерживало отправку денег работнику.