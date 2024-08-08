Судебные приставы в РФ смогут использовать огнестрельное оружие и применять силу
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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому судебные приставы смогут стрелять из огнестрельного оружия и применять физическую силу, сообщает РИА Новости.
Но у сотрудников ФССП появятся и новые обязанности. О таких происшествиях приставу нужно будет незамедлительно уведомить старшего пристава. Также он должен написать рапорт не позднее, чем в течение 24 часов.
Если во время происшествия другой гражданин получит травму, ранение или погибнет, служащему ФССП нужно рассказать о случившемся прокурору. Также он обязан будет уведомить родственников умершего.
Ранее приставы Подмосковья взыскали с компании свыше 174 тыс. рублей долга по зарплате. Начальство фирмы на протяжении длительного времени задерживало отправку денег работнику.