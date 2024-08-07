Приставы Подмосковья взыскали с компании свыше 174 тыс рублей долга по зарплате

Руководство строительно-транспортной организации длительное время задерживало выплату зарплаты в размере 174 тыс. рублей своему сотруднику. Также при увольнении он не смог добиться от компании выдачи своей трудовой книжки. Поэтому житель Подмосковья обратился с исковым заявлением в суд о восстановлении своих прав, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Суд удовлетворил требование гражданина и принял решение взыскать с организации всю сумму долга по заработной плате в полном объеме, а трудовую книжку мужчине передал представитель организации на судебном заседании.

В Каширском районном отделении судебных приставов России по Московской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности. Судебный пристав уведомил руководство организации о возбуждении исполнительного производства, а также предупредил о возможных последствиях за неисполнение решения суда. Однако в установленный судом срок руководство компании так и не погасило задолженность.

В связи с этим были применены меры принудительного характера: вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении пяти автотранспортных средств, земельного участка и нежилого здания, а также была вынесена штрафная санкция в виде исполнительского сбора. В результате проведенных мер, задолженность была взыскана в полном объеме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.