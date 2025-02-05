Судебные приставы Подмосковья взыскали задолженность по 73 штрафам с должника

73 штрафа за нарушение правил дорожного движения на общую сумму в размере 48 тыс. рублей взыскали судебные приставы с жителя Подмосковья, арестовав его автомобиль, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

В межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов ГУФССП России по Московской области в отношении жителя г. Можайск было на исполнении 73 исполнительных производства о взыскании задолженности по уплате штрафов ГИБДД. Более 30 штрафов были выписаны за превышение установленной скорости движения.

В рамках исполнительных производств судебные приставы вынесли постановления об аресте денежных средств на банковских счетах должника и о запрете регистрационных действий в отношении двух его автомобилей. Данные меры понуждения не убедили мужчину погасить задолженности по штрафам. Тогда сотрудники органов принудительного исполнения установили местонахождение одного из транспортных средств должника и произвели арест данного имущества.

И только после применения данной принудительной меры должник произвел уплату задолженности по административным штрафам за нарушение правил дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.