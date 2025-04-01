Судебные приставы Подмосковья взыскали штраф за недекларирование парусной яхты

4 млн 53 тыс. рублей штрафа за недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию, взыскали судебные приставы с жителя Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

В Королевском районном отделении судебных приставов ГУФССП России по Московской области в отношении местного жителя было возбуждено исполнительное производство о взыскании штрафа на сумму 4 млн 53 тыс. рублей. Решение о его взыскании суд вынес в качестве наказания после рассмотрения административного протокола, составленного сотрудниками таможни по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Суть правонарушения гражданина заключалась в недекларировании по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию, а именно — парусно-моторной яхты. Размер штрафа был определен исходя из стоимости незадекларированного судна. Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере одной второй части от стоимости товаров, явившегося предметом административного правонарушения.

Согласно заключению таможенного эксперта рыночная стоимость парусно-моторной яхты на внутреннем рынке РФ составила 8 млн 107 тысяч рублей.

В ходе исполнительных действий сотрудники органов принудительного исполнения вынесли постановления об аресте денежных средств и запрете на регистрационные действия в отношении трех объектов коммерческой недвижимости и восьми земельных участков общей площадью 79,37 га принадлежащих должнику.

В связи с тем, что должник не принял меры к уплате задолженности по административному штрафу, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 280 тыс. рублей. Следующая принудительная мера, которую применили в отношении должника, был арест одного из его объектов недвижимости стоимостью в 10 млн рублей.

В результате планомерного применения мер принудительного исполнения судебные приставы взыскали задолженность по уплате штрафа в размере 4 млн 53 тыс. рублей за недекларирование товара — парусно-моторной яхты. Решение суда исполнено.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.