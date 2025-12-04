Судебные приставы Подмосковья взыскали 43 млрд рублей с начала года

Главный судебный пристав Подмосковья Андрей Тагаев отчитался в Мособлдуме о результатах работы ведомства за год: взыскано 43 млрд рублей задолженностей, отмечен рост по социально-значимым категориям, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Андрей Тагаев выступил с докладом в Московской областной думе, где подвел итоги работы Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области. Он сообщил, что с начала года ведомство взыскало 43 млрд рублей задолженностей. Наибольший рост отмечен по социально-значимым категориям исполнительных производств: на 17,1% увеличилось взыскание ущерба, причиненного преступлениями, а задолженности по заработной плате выросли на 35,3% по сравнению с прошлым годом.

По алиментам взыскано 3 млрд 419 млн рублей, что на 22,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 57,5% больше, чем в 2023 году. За 10 месяцев к уголовной ответственности за неуплату алиментов привлечено 1 134 должника, что на 6,3% больше прошлогодних показателей.

Тагаев отметил, что результаты достигнуты благодаря взаимодействию с другими структурами и правительством Московской области. Ведомство участвует в реализации программы «Безопасность Подмосковья», совместно с региональной безопасностью обеспечивает исполнение решений о сносе самовольных строений, а с Госавтоинспекцией проводит разыскные мероприятия на дорогах.

Особое внимание уделено поддержке участников специальной военной операции и их семей: приостановлено 83 525 исполнительных производств на сумму свыше 7,7 млрд рублей, прекращено 6 701 производство по кредитам на 2,2 млрд рублей. В рамках закона о сохранении прожиточного минимума обеспечено сохранение доходов по 39 178 исполнительным производствам.

В завершение Андрей Тагаев поблагодарил депутатов, правительство и губернатора Андрея Воробьева за поддержку службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.