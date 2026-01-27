Судебные приставы Подмосковья взыскали 3,8 млн руб в пользу предпринимателя

Судебные приставы Московской области взыскали с ресурсоснабжающей организации 3,8 млн рублей задолженности по договору на восстановление асфальтового покрытия в пользу индивидуального предпринимателя, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Индивидуальный предприниматель из Подмосковья обратился в суд с иском к ресурсоснабжающей организации, которая не выполнила обязательства по оплате выполненных работ в установленные сроки. Суд признал требования истца обоснованными и постановил взыскать с ответчика 3 млн 777 тысяч рублей, включая задолженность, пени и расходы по госпошлине.

Для исполнения решения суда отдел судебных приставов по Волоколамскому, Лотошинскому и Шаховскому районам возбудил исполнительное производство. Руководство компании-должника было уведомлено о последствиях неуплаты, включая возможное привлечение к административной и уголовной ответственности.

В рамках производства пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении 56 объектов недвижимости, 8 земельных участков и 40 транспортных средств и спецтехники. Арест одного из автомобилей и угроза его принудительной реализации побудили организацию-должника погасить долг.

В январе 2026 года на депозитный счет отдела поступили средства в полном объеме, после чего исполнительное производство было завершено. В 2025 году в рамках 74 исполнительных производств с этой организации взыскали 19,3 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, комментируя ситуацию с долгами управляющих компаний, подчеркнул, что так продолжаться не может.

«У нас 115 управляющих компаний нет в единой системе расчетов и они имеют долги перед ресурсоснабжающими организациями на 430 млн. Одинцовский — 25 управляющих компаний, 112 млн задолженности. Красногорск — 20 управляющих компаний, и 94 млн задолженности. Химки — 14 управляющих компаний, и 90 млн задолженности. Ключевое, что я хочу донести: так дело не пойдет», — подчеркнул Воробьев.