Судебные приставы Подмосковья взыскали 15,4 млн рублей долга

Судебные приставы Подмосковья взыскали с коммерческой организации 15,4 млн рублей задолженности по договору поставки светодиодного оборудования. Средства перечислены поставщику после возбуждения исполнительного производства, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Компания, занимающаяся монтажом и обслуживанием систем пожарной безопасности, обратилась в суд с иском к подмосковной организации, не оплатившей поставленное оборудование. Суд признал требования обоснованными и постановил взыскать более 14 987 000 рублей стоимости товара, а также 374 870 рублей госпошлины.

Исполнительный документ поступил в Озерское районное отделение судебных приставов Главного управления ФССП России по Московской области. Пристав возбудила исполнительное производство, уведомила руководство должника и предупредила о последствиях неисполнения решения суда, включая взыскание исполнительского сбора и возможную административную и уголовную ответственность.

После разъяснения о начислении исполнительского сбора в размере 1 843 000 рублей организация погасила задолженность. Денежные средства в сумме 14 987 000 рублей поступили на депозитный счет отделения и были перечислены взыскателю. Исполнительное производство окончено, решение суда исполнено.

