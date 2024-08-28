Судебные приставы Подмосковья восстановили права незаконно уволенного юриста

Судебные приставы Подольского районного отдела ГУФССП России по Московской области исполнили решения суда — обязали работодателя восстановить в должности незаконно уволенного сотрудника и выплатить ему заработную плату за пять месяцев вынужденного прогула, денежную компенсацию за неиспользованный отпуск и возместить моральный вред. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Житель Подмосковья в соответствии с трудовым договором исполнял обязанности юриста гаражно-строительного кооператива. Однако по инициативе работодателя трудовой договор был расторгнут. При этом с работником полный расчет произведен не был, а также ему не была выплачена компенсация за неиспользованный отпуск.

Гражданин с целью восстановления своих нарушенных прав обратился с иском в суд. Изучив все материалы дела, суд признал приказ об увольнении незаконным и обязал работодателя восстановить в должности незаконно уволенного сотрудника, а также выплатить ему заработную плату за пять месяцев вынужденного прогула, денежную компенсацию за неиспользованный отпуск и возместить моральный вред.

На исполнение в Подольский районный отдел судебных приставов ГУФССП России по Московской области поступило два исполнительных документа о восстановлении взыскателя в должности юриста и взыскании в его пользу денежных средств, назначенных судом. Общая сумма, подлежащая взысканию, составляла более 130 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель возбудил два исполнительных производства, о чем уведомил представителя организации-должника надлежащим образом, а также предупредил руководителя организации об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

В связи с тем, что руководство кооператива своевременно не приняло меры к исполнению судебных решений, сотрудники органа принудительного исполнения постановления о запрете на внесение изменений в ЕГРЮЛ, об аресте денежных средств, находящихся на счетах организации-должника, а также о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. рублей.

После применения судебным приставом-исполнителем мер понуждения руководство организации-должника исполнило оба решения суда в полном объеме. Мужчине выплатили заработную плату за 5 месяцев вынужденного прогула, денежную компенсацию за неиспользованный отпуск и возместили моральный вред на общую сумму в размере более 130 тыс. рублей, а также восстановили в должности.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.