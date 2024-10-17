Судебные приставы Подмосковья вернули маме семимесячного ребенка

Приставы Московской области по решению суда передали матери сына, которого скрывал его отец, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Подмосковью.

После решения развестись девушка поехала подавать заявление на развод в суд. При подаче заявления суд сразу выдал исполнительный документ о мерах обеспечительного характера. Данный документ обязывал отца и бабушку передать младенца матери и не препятствовать их переезду в другой регион по месту жительства и регистрации. Однако, когда девушка вернулась, супруг в дом ее не впустил, ребенка отдавать отказался, несмотря на наличие исполнительного листа.

Мама малыша сразу подала исполнительный документ на принудительное исполнение в специализированное межрайонное отделение по исполнению отдельных исполнительных действий и розыскных заданий Главного управления ФССП России по Московской области. Сотрудники службы сначала провели телефонный разговор с мужчиной и предложили передать мальчика в добровольном порядке, но получив отказ, возбудили два исполнительных производства — в отношении отца и бабушки ребенка. Постановления о возбуждении исполнительных производств были направлены должникам в их личные кабинеты на портале госуслуг.

По истечении 5 дней, отведенных законом для добровольного исполнения решения суда, сотрудники органов принудительного исполнения вместе со взыскательницей отправились по месту проживания должников. Их встретила бабушка, а мальчика и отца дома не оказалось. Женщина сказала, что не знает, где находятся ее сын и внук. Судебные приставы предупредили должницу о возможности привлечения ее к административной ответственности и объявлении ее сына и внука в исполнительный розыск. Мама малыша сразу на месте проведения исполнительных действий написала заявление на розыск.

В рамках розыскного дела сотрудники органов принудительного исполнения стали отрабатывать все известные места возможного пребывания должника с сыном. Со слов матери малыша было установлено, что ранее они записывали сына на массаж и в бассейн. Однако в указанные дни и время должник не привез сына на процедуры.

В рамках исполнительного производства сотрудники службы привлекли должника к административной ответственности по ч.1 и 2 ст. 17.15 КоАП РФ за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера. Также мужчину и мальчика объявили в федеральный розыск.

Судебный пристав по розыску установил еще одно место, где может находиться должник. Судебный пристав-исполнитель совместно с бойцами отдела специального назначения оперативно отправились по адресу где и встретили мужчину. Должника приводом доставили в отделение судебных приставов. После длительной беседы мужчина согласился передать малыша его маме.

В этот же день под контролем сотрудников службы судебных приставов при участии представителей органов опеки семимесячный ребенок был передан маме. Решение суда исполнено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.