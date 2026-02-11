Судебные приставы Подмосковья сохранили прожиточный минимум для 20 тыс должников в 2025 г

Судебные приставы Московской области в 2025 году обеспечили сохранение прожиточного минимума для 19 755 граждан-должников по заявлениям, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Судебные приставы Подмосковья в 2025 году рассмотрели 19 755 заявлений от граждан-должников о сохранении ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума. Об этом сообщил главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев.

Право на сохранение прожиточного минимума реализуется по заявлению гражданина. Подать заявление можно через портал Госуслуг или лично в подразделении ГУФССП России по Московской области, где ведется исполнительное производство.

Данная мера не применяется при взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью, в связи со смертью кормильца и ущерба, причиненного преступлением. В этих случаях законодательство не предусматривает сохранение прожиточного минимума.

Если у должника есть родственник-инвалид или иждивенцы, он может обратиться в суд для увеличения суммы, защищенной от взыскания.

С 1 января 2025 года прожиточный минимум в Подмосковье составляет 20 286 рублей на душу населения, 22 112 рублей для трудоспособных граждан и 17 446 рублей для пенсионеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.