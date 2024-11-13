Судебные приставы Подмосковья привлекли к ответственности финансовую организацию

Сотрудники ГУФССП России по Московской области взыскали административный штраф с финансовой организации за нарушения прав жительницы Подмосковья при взыскании у нее просроченной задолженности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства .

В главное управление ФССП России по Московской области обратилась жительница Подмосковья с заявлением о фактах нарушения ее прав и законных интересов при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Сотрудники финансовой организации оставили на двери квартиры по месту регистрации гражданки уведомление, содержащее ее персональные данные, информацию о ее кредитных обязательствах, в том числе и о сумме просроченной задолженности. Уведомление было размещено так, что каждый житель дома мог ознакомиться с его содержанием и узнать о кредиторских обязательствах гражданки.

В ходе административного расследования, проведенного должностными лицами ГУФССП России по Московской области, доводы заявительницы подтвердились. Финансовая организация осуществляла взаимодействия с гражданкой в нарушении требований ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, которая гласит, что раскрытие сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в т. ч. путем размещения таких сведений в сети «Интернет» или в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании, сооружении, а так же сообщение по месту работы (учебы) должника не допускается.

Также в ходе расследования были выявлены обстоятельства, отягчающие административную ответственность — данная финансовая организация уже привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения.

Постановлением должностного лица ГУФССП России по Московской области организация признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, с назначением наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.