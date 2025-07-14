Глава Можайского округа проверил ход строительства стадиона «Спартак»

Руководитель Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев проверил ход строительства городского стадиона «Спартак». На данный момент на стройплощадке после основательной заливки фундамента специалисты приступили к возведению стен административного корпуса, сообщает пресс-служба адмниистрации муниципалитета.

«На стройке задействованы более 50 человек и 6 единиц техники. График работ соблюдается. Реконструкция стадиона — это важный шаг для улучшения инфраструктуры и поддержки спортсменов нашего округа», — подчеркнул глава муниципалитета.

После реконструкции на стадионе «Спартак» будет современное футбольное поле размером 105×68 метров с искусственным покрытием, системой дренажа и подогрева. Здесь установят четыре 25-метровые осветительные мачты и электронное информационное табло. Трибуны, рассчитанные на 1562 зрителя, оборудуют защитным навесом.

В административно-бытовом комплексе разместятся раздевалки для спортсменов, тренеров и судей, тренажёрный зал площадью 180 м², медицинские кабинеты, помещения охраны, санузлы для зрителей и технические помещения. Помимо футбольного поля, на стадионе появятся площадки для баскетбола и волейбола, беговые дорожки, секторы для прыжков в длину и высоту, а также крытая зона для запасных игроков.

Реконструкция проводится в в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и завершится в 2026-м году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.