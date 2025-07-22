Судебные приставы Подмосковья приостановили деятельность кафе быстрого питания

Судебные приставы Московской области во исполнение решения суда приостановили на 20 суток деятельность кафе быстрого питания, которое осуществляло свою деятельность с нарушением требований миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Москве.

Подмосковный индивидуальный предприниматель, приняла на работу в свое кафе иностранного повара, который не имел разрешения либо патент на работу на территории Московской области. Этот факт был выявлен в результате проверки режима пребывания иностранных граждан в РФ сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД Московской области.

За незаконное трудоустройство иностранного гражданина, не имеющего соответствующего разрешения на осуществление трудовой деятельности, предусмотрено административное наказание в соответствии со ст. 18.15 КоАП РФ. Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении суд вынес решение о приостановлении деятельности индивидуального предпринимателя на 20 суток.

Судебные приставы Талдомского районного отделения ГУФССП России по Московской области возбудили исполнительное производство, должным образом уведомили должницу, применили к ней обеспечительные меры и исполнили решение суда — приостановили деятельность точки общественного питания, руководство которой нарушило требования российского законодательства.

Индивидуальный предприниматель смогла восстановить деятельность своего кафе только по истечению срока наказания за административное правонарушение, приняв на работу другого повара, который имел все необходимые документы для работы в сфере общественного питания, предусмотренные российским законодательством.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.