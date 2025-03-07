Судебные приставы Подмосковья поздравили женщин в рамках акции «Вам, любимые!»

Акция «Вам, любимые!» проходит ежегодно и стала одной и самых любимых у судебных приставов Подмосковья. Ведь так приятно дарить хорошее настроение, цветы и улыбки. Сотрудники службы дарят букеты тюльпанов и говорят комплименты девушкам, которые приходят на прием. А автолюбительницы на дорогах области вместо штрафов и замечаний получают цветы и добрые пожелания от судебных приставов и сотрудников ГИБДД.

Бойцы из отделения специального назначения Главного управления поздравили воспитательниц Малаховского детского туберкулезного санатория, подарили им букеты тюльпанов и поблагодарили за их работу. И, конечно же, сотрудники службы провели время и со своими маленькими друзьями — воспитанниками подшефного учреждения. Показали свою экипировку и помогли ее примерить, поиграли, подарили подарки и вместе с детьми нарисовали два больших плаката для женщин — медицинских работников. Ребята обводили свои ладошки и писали на них самые добрые пожелания, а взрослые мужчины активно им в этом помогали и сами рисовали красивые цветы и сердечки.

Плакаты с пожеланиями и рисунками ребят уже висят в коридоре филиала № 1 Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского. Их лично повесили сотрудники Главного управления ФССП России по Московской области и, конечно, поздравили женщин медиков, которые в круглосуточном режиме выполняют свою тяжелую, но такую необходимую работу. Мужчины в форме со словами благодарности за бесценный труд подарили им цветы и пожелали здоровья, сил и искреннего счастья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.