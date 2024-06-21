Суд в Твери заставил организатора свалки строймусора убрать за собой

В Твери сотрудники областного министерства природных ресурсов в ходе проверки обнаружили незаконную свалку. После этого ее организатора через суд заставили ликвидировать несанкционированное места сброса отходов, сообщает Агентство Бизнес Новостей .

Свалка раскинулась более чем на 200 кв. м и находилась на улице Конечной. В министерстве считают, что мусор к месту свозили с близлежащих строек, чтобы экономить на утилизации отходов.

Изначально организатору свалки выдали предписание на ликвидацию мусора, однако он не выполнил требования в отведенной срок. Тогда фигуранту предъявили исковые требования от лица ведомства, представители которого обратились в суд.

Инстанция удовлетворила требования на ликвидацию свалки и обязала ее организатора убрать отходы. По итогу нарушитель выполнил требования и утилизировал мусор должным образом.