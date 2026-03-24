Суд в Петербурге впервые оштрафовал провайдера за обход блокировки

В Петербурге оштрафован провайдер за нарушение правил пропуска интернет-трафика

Глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева рассказала, что мировой судья в Петербурге впервые привлек провайдера к ответственности за обход государственной системы блокировок. Компания получила штраф в 250 тысяч рублей, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Суд установил, что 7 декабря 2025 года провайдер нарушил правила пропуска интернет-трафика и обеспечил клиентам доступ к сайту www.youtube.com в обход системы блокировок.

На сети компании были установлены технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) и модуль «Агент Ревизор». Оборудование работало, однако Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал отсутствие сессий на ТСПУ при доступе к ресурсу. Это свидетельствовало о прохождении трафика вне установленной системы, что запрещено законом.

Представитель компании в суд не явился. Представитель управления Роскомнадзора по Северо-Западному округу подтвердила факт нарушения материалами мониторинга.

Мировой судья участка № 178 квалифицировала действия по ч. 1 ст. 13.42.1 КоАП РФ и назначила штраф ниже низшего предела — 250 тысяч рублей, учитывая принцип соразмерности.

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, в 2025 и 2026 годах подобных решений в городе не выносили.

Замедление YouTube в России началось в июле 2024 года. Роскомнадзор объяснял меры нарушениями российского законодательства со стороны сервиса.

