Суд в Петербурге постановил уничтожить книги Европейского университета

Петербургский горсуд решил не изменять штраф Европейскому университету за хранение книг, изданных при поддержке нежелательных организаций. Ранее такое решение вынес суд первой инстанции, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Представители учебного заведения заявили, что указанная литература находилась в библиотеке еще до момента, когда закон о нежелательных организациях был принят. После того, как соответствующее законодательство вступило в силу, произведения переместили в закрытый фонд. После майской прокурорской проверки книги списали, как заявили в вузе, из-за длительного отсутствия.

Тем не менее, суд вышеперечисленные аргументы не принял. В инстанции сочли, что Европейский университет участвовал в деятельности нежелательных организаций.

Суд постановил уничтожить книги, но не указал, каким именно способом это необходимо сделать.