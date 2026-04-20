Суд в Москве запретил сайт с инструкцией по изготовлению взрывчатки

Останкинский районный суд Москвы ограничил доступ к интернет-сайту, на котором публиковались подробные инструкции по изготовлению взрывчатых веществ. Решение было принято по требованию прокуратуры. Суд счел, что размещенная информация представляет угрозу для общественной безопасности, сообщает Telegram-канал «112» .

На заблокированном ресурсе содержались не только рецепты и составы взрывчатых смесей, но и подробные способы сборки взрывных устройств. Кроме того, на сайте описывались меры безопасности при обращении с такими веществами. Подобные материалы, по мнению суда, могут быть использованы для совершения тяжких преступлений.

В судебном постановлении отмечается, что доступ к такой информации способствует совершению терактов, массовых беспорядков и других особо тяжких преступлений. Прокуратура настаивала на блокировке ресурса именно по этим основаниям. Суд согласился с доводами надзорного ведомства.

Теперь доступ к сайту на территории России закрыт. Решение суда направлено на исполнение в уполномоченные органы, которые занимаются блокировкой запрещенных интернет-ресурсов. Подобные меры принимаются в рамках борьбы с распространением информации, связанной с изготовлением взрывчатых веществ и устройств.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.