Суд в Москве запретил продавать краснокнижных моллюсков
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Тверской районный суд Москвы суд удовлетворил иск прокуратуры и заблокировал сайты по продаже краснокнижного моллюска — обыкновенной жемчужницы (Margaritifera margaritifera), сообщает 112.
Обыкновенная или европейская жемчужница — вид двустворчатых моллюсков, который находится на грани исчезновения и включен в Красную книгу. На протяжении веков данный вид моллюсков служил основным источником изысканного речного жемчуга в Северной Европе и России.
Суд постановил, что информация на заблокированных ресурсах стимулировала людей к незаконной добыче жемчуга. Для получения одной жемчужины необходимо вскрыть тысячи ракушек, что привело к катастрофическому сокращению популяции моллюсков. К концу XIX века запасы жемчуга были практически полностью исчерпаны.
Сегодня любая добыча обыкновенной жемчужницы считается браконьерством, которое приводит к катастрофическим последствиям.