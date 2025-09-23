Суд в Москве запретил продавать краснокнижных моллюсков

Столичный суд заблокировал сайты по продаже краснокнижных моллюсков
Общество
Pixel_shot / Фотобанк Лори

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Тверской районный суд Москвы суд удовлетворил иск прокуратуры и заблокировал сайты по продаже краснокнижного моллюска — обыкновенной жемчужницы (Margaritifera margaritifera), сообщает 112.

Обыкновенная или европейская жемчужница — вид двустворчатых моллюсков, который находится на грани исчезновения и включен в Красную книгу. На протяжении веков данный вид моллюсков служил основным источником изысканного речного жемчуга в Северной Европе и России.

Суд постановил, что информация на заблокированных ресурсах стимулировала людей к незаконной добыче жемчуга. Для получения одной жемчужины необходимо вскрыть тысячи ракушек, что привело к катастрофическому сокращению популяции моллюсков. К концу XIX века запасы жемчуга были практически полностью исчерпаны.

Сегодня любая добыча обыкновенной жемчужницы считается браконьерством, которое приводит к катастрофическим последствиям.