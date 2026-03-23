сегодня в 14:47

Суд в Москве взыскал с Telegram еще штрафы в размере 10,5 млн рублей

Суд в Москве выписал Telegram Messenger Inc. штрафы в размере 10,5 млн рублей. Мессенджер нарушил две части КоАП России, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Решение вынес Таганский районный суд в понедельник. Telegram виновен в нарушении по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП России («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации»).

За первую мессенджер оштрафовали на три с половиной млн рублей. За нарушение по части 4 взыскали семь с половиной.

Telegram замедляют в России с 10 февраля. Мессенджер не соблюдает законодательство РФ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.