Суд в Москве рассмотрит иск Дерипаски к Google и Певчих* о клевете

Зеленоградский районный суд Москвы рассмотрит иск известного бизнесмена Олега Дерипаски к американской корпорации Google LLC и журналистке Марии Певчих* о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В одной из программ на YouTube-канале «Популярная политика» журналистка заявила, что Дерипаска финансирует ЧВК. Истец считает, что высказывание Певчих* порочит его честь, достоинство и деловую репутацию.

Бизнесмен требует от ответчиков удалить данный видеоролик из Сети, а журналистке опубликовать опровержение информации на главной странице газеты «Коммерсант» и на Youtube-канале «Популярная политика». Кроме того, Дерипаска просит взыскать с ответчиков судебную неустойку в размере 10 тыс. рублей за каждый день неисполнения решения суда.

Судебное заседание по иску назначено на 7 апреля текущего года.

*Включена Минюстом в реестр иностранных агентов на территории РФ.

