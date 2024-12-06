Суд в Москве прекратил деятельность «Международной лиги трезвости и здоровья»
Столичный суд прекратил деятельность «Международной лиги трезвости и здоровья», удовлетворив тем самым иск Минюста РФ, сообщает РИА Новости.
Суд постановил признать организацию прекратившей свою деятельность в качестве юридического лица. Сведения о ней были исключены из Единого государственно реестра юридических лиц.
По данным источника РИА Новости, причиной для подачи иска стало то, что «лига» долгое время не сдавала отчетность о своей деятельности. Она также не реагировала «на внесудебные меры».
Отмечается, что представитель ответчика на судебное заседание не явился.
Ранее суд в Москве оштрафовал онлайн-сервис «Кинопоиск» за пропаганду ЛГБТ*. Онлайн-кинотеатр обязали выплатить 3 млн руб.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.