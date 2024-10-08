Суд в Москве оставил Понасенкова* в списке иноагентов
Мосгорсуд признал законным решение Минюста не пересматривать вопрос о включении блогера Евгения Понасенкова* в перечень иноагентов, сообщает РИА Новости.
Понасенков* просил признать незаконной проверку Минюста и обязать ведомство «провести внеплановую документарную проверку по его заявлению об исключении из реестра иностранных агентов».
Мосгорсуд согласился с доводами министерства в том, что во время проверки были «выявлены факты иностранного влияния».
Понасенков* и его ООО «Первый научный»* внесены в список иностранных агентов в 2022 году. Ранее блогер уже подавал иск в Замоскворецкий суд столицы, в котором требовал отменить статус, однако он также был отклонен.
* включен Минюстом в перечень иноагентов в России