Суд в Москве оставил Понасенкова* в списке иноагентов

Мосгорсуд признал законным решение Минюста не пересматривать вопрос о включении блогера Евгения Понасенкова* в перечень иноагентов, сообщает РИА Новости .

Понасенков* просил признать незаконной проверку Минюста и обязать ведомство «провести внеплановую документарную проверку по его заявлению об исключении из реестра иностранных агентов».

Мосгорсуд согласился с доводами министерства в том, что во время проверки были «выявлены факты иностранного влияния».

Понасенков* и его ООО «Первый научный»* внесены в список иностранных агентов в 2022 году. Ранее блогер уже подавал иск в Замоскворецкий суд столицы, в котором требовал отменить статус, однако он также был отклонен.

* включен Минюстом в перечень иноагентов в России