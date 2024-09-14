Суд в Москве не стал рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду

«Исковое заявление возвращено. Дело не подсудно данному суду», — заявили в суде.

Волочкова подала иск в суд, так как Пенсионный фонд «потерял 15 лет ее стажа», поэтому она не может выйти на пенсию. По закону, балерина имеет право получать пенсию спустя 15 лет стажа. Если она не сможет подтвердить стаж в качестве солистки балета, то будет вынуждена получать пенсию на общих основаниях — с 60 лет.

Ранее Тверской районный суд города Москвы принял решение о взыскании с балерины Анастасии Волочковой судебных расходов. Гражданский иск к Волочковой подали в феврале прошлого года с требованием взыскать с нее долг по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также пени и расходы по оплате государственной пошлины.