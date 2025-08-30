сегодня в 17:06

Суд в Москве конфисковал у женщины внедорожник за повторную пьяную езду

Столичный суд конфисковал внедорожник 44-летней местной жительницы за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Установлено, что женщина, ранее судимая за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения, вновь села за руль в нетрезвом виде. Сотрудники Госавтоинспекции остановили москвичку на улице Генерала Тюленева для проверки документов.

Автолюбительница отказалась от прохождения медосвидетельствования, а в салоне внедорожника полицейские обнаружили наркотики.

Суд признал москвичку виновной по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств), части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения). Обвиняемой избрали меру пресечения в виде лишения водительских прав на 3 года и конфискации автомобиля Jeep Grand Cherokee в доход государства.