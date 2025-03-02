Суд смягчил наказание троим фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне»

Суд сократил срок наказания троим фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» — бывшей главе регионального Госстройнадзора Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и Никите Чередниченко, который руководил компанией, занимавшейся реконструкцией Кемеровского кондитерского комбината под ТЦ, сообщает РИА Новости .

Решение об изменении обвинительного приговора было вынесено 10 января. Согласно документам, речь идет о смягчении наказания без изменений квалификации.

В результате ЧП в «Зимней вишне» было открыто 4 уголовных производства, и все 15 фигурантов были приговорены к реальным срокам заключения — от 5 до 18 лет. На сегодняшний день из мест лишения свободы вышли 10 осужденных.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошёл в воскресенье 25 марта 2018 года на площади 1,6 тыс. кв. м с последующим обрушением кровли. В результате пожара погибли 60 человек, из них 37 детей, 79 человек пострадало.