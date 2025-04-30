Суд рассмотрит жалобы на взыскание с Фургала более 8,5 млрд рублей

Хабаровский краевой суд 6 мая рассмотрит жалобы на взыскание более 8,5 млрд рублей с экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и аффилированных с ним компаний, сообщает РИА Новости .

В иске указывается, что результатом деятельности обществ-ответчиков под руководством Фургала стало получение обществами дохода за период с 2008–2019 гг. в размере 8 596 234 308 рублей.

По версии следствия, Фургал получал доход незаконно, контролируя бизнес будучи федеральным чиновником и не внося доходы с предпринимательской деятельности в декларацию. Также следствие установило, что Фургал через бывшую жену Ларису Стародубову и подконтрольных ей лиц владел долями в уставных капиталах обществ и руководил ими.

В декабре 2023 года суд приговорил экс‑губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Его вместе с сообщниками признали виновными в убийстве двух и более лиц организованной группой, по найму с целью сокрытия других преступных действий.

По данным следствия, в 2004–2005 годах экс-губернатор являлся организатором покушения на бизнесмена Александра Смольского, а также убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова.