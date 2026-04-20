Суд рассмотрит иск о запрете работы предприятия в Долгопрудном

Администрация городского округа направила в суд заявление о запрете деятельности, создающей опасность причинения вреда в будущем. Речь идет о работе АО «ПО «ТОС», на которую поступают жалобы жителей Долгопрудного и района Северный в Москве из-за неприятных запахов и качества воздуха.

15 апреля в Москве под председательством межрайонной природоохранной прокуратуры прошло межведомственное совещание. По поручению главы города в нем участвовал заместитель по ЖКХ Виктор Коновалов. Участники встречи заявили о намерении добиваться устранения нарушений и не мириться с текущей ситуацией.

Администрация держит вопрос на особом контроле с февраля 2025 года. В марте глава города встречался с представителями предприятия и требовал навести порядок и создать современную систему очистных сооружений. Однако, по данным проверок, в июне 2025 года прокуратура зафиксировала выбросы при неработающей газоочистке. Власти считают, что добровольное решение затягивается, и намерены добиваться защиты прав жителей на благоприятную окружающую среду в судебном порядке.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.