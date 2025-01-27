Суд продлил меру пресечения директору по строительству ОА ДСК «Автобан»

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Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении директора по строительству ОА ДСК «Автобан» Сергея Шипицына, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата).

Суд продлил арест обвиняемому на три месяца.

Ранее московским областным УФАС России в отношении ООО «Автобан» было вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму более 473 тыс. рублей.