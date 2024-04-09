Суд признал законным решение УФАС по Подмосковью в отношении СНТ «50 лет Победы»

Суд признал законным постановление Московского областного УФАС России о привлечении СНТ «50 лет Победы» к административной ответственности. СНТ надлежит выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужили материалы проверки, поступившие из ГУ МВД России по Московской области с жалобой на нарушение СНТ «50 лет Победы» правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг.

Рассмотрев указанные материалы управление возбудило дело об административном правонарушении по признакам нарушения правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг.

По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении управление вынесло постановление о привлечении СНТ «50 лет Победы» к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Товарищество не согласилось с постановлением управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал СНТ «50 лет Победы» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России.