Суд признал законным решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «Восвет»

Суд признал законным постановление Московского областного УФАС Росси о привлечении ООО «Восвет» к административной ответственности. Обществу надлежит выплатить штраф в размере 125 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства было принято решение о признании в действиях ООО «Восвет» нарушения антимонопольного законодательства, выразившегося в неправомерном использовании элементов фирменного стиля конкурента в оформлении вывески магазина товаров для животных.

На основании принятого решения Управлением было возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено постановление о привлечении ООО «Восвет» к административной ответственности в виде штрафа в размере 125 тыс. рублей.

Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Восвет» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России.

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