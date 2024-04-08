Суд признал банкротом экс-предправления банка «Клиентский» Волосевича

Арбитражный суд Москвы принял решение о признании бывшего председателя правления обанкротившегося в 2015 году банка «Клиентский» Ильи Волосевича банкротом и открыл процедуру реализации его имущества по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ), сообщает РИА Новости .

Суд включил в реестр требований кредиторов обвиняемого сумму в 2,6 млрд рублей задолженности перед «Клиентским». Ранее судебные органы, включая Верховный суд, взыскали с него убытки в размере около 2 млрд рублей, более 1 млн евро и около 2,9 млн долларов.

В декабре 2021 года арбитражный суд Москвы также взыскал убытки с 8 бывших руководителей «Клиентского». В апреле 2022 года апелляционный суд отменил взыскание с членов правления Татьяны Тимошенко, Анны Шерстневой и главбуха Веры Бердниковой, а также экс-председателя совета директоров Сергея Чугана, и двух членов совета — Александра Кленовского и Александра Старикова. Суд не увидел доказательств их недобросовестности при выдаче кредитов «техническим» заемщикам.

Однако убытки были взысканы с еще одного бывшего представителя руководства банка, Андрея Лопатова, в размере около 6,8 млрд рублей, более 10,8 млн евро и около 12,8 млн долларов. Его и еще двух лиц обвинили в неправомерном распоряжении активами банка, хищении средств и уклонении от предоставления документов в АСВ.

Представительство Следственного комитета сообщило о расследовании хищения средств у банка более 100 млн рублей, в котором участвовали Кленовский, Лопатов и Волосевич. Кленовский был передан в суд, а два других фигуранта объявлены в международный розыск.

Центральный банк РФ отозвал лицензию у банка «Клиентский» в июле 2015 года. По данным на 1 июня 2015 года, банк занимал 200-е место в рейтинге банковских организаций РФ. Среди клиентов банка, пострадавших от его банкротства, были известные актер и режиссер Олег Табаков (умер в 2018 году) и его жена актриса Марина Зудина.