Суд принял сторону сыновей Жириновского в споре с их родственницами
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Родственницы экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского Елена Листопадова и Наталья Соколова в суде не добились признания договора пожизненного содержания с иждивением недействительным, сообщает РИА Новости.
Как отмечено в документах суда, ответчиками по данному иску выступали сыновья политика Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн.
Женщины еще просили суд истребовать имущество из чужого незаконного владения и вернуть его в наследственную массу. В этом требовании истцами суд тоже отказал.
По информации СМИ, Листопадова и Соколова — племянницы Жириновского.
Разбирательство между родственниками умершего политика длилось с декабря 2022 года.