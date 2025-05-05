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Суд принял сторону сыновей Жириновского в споре с их родственницами

Родственницы экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского Елена Листопадова и Наталья Соколова в суде не добились признания договора пожизненного содержания с иждивением недействительным, сообщает РИА Новости .

Как отмечено в документах суда, ответчиками по данному иску выступали сыновья политика Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн.

Женщины еще просили суд истребовать имущество из чужого незаконного владения и вернуть его в наследственную массу. В этом требовании истцами суд тоже отказал.

По информации СМИ, Листопадова и Соколова — племянницы Жириновского.

Разбирательство между родственниками умершего политика длилось с декабря 2022 года.