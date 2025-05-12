Суд приговорил предполагаемого лидера Таганской ОПГ Жирноклеева к 25 годам

Игорю Жирноклееву, предполагаемому лидеру Таганской ОПГ, предстоит провести в колонии 25 лет. Суд признал его виновным в убийстве, создании преступного сообщества, бандитизме и незаконном изготовлении оружия, сообщает SHOT .

Как утверждает следствие, мужчина причастен к расправе над криминальным авторитетом Дедом Хасаном и адвокатом Натальей Вавилиной. Кроме того, Жирноклееву назначили штраф в размере 4 млн рублей.

Другие члены ОПГ также были признаны виновными по ряду дел. Речь идет о следующих преступлениях: мошенничество, грабеж, разбой, бандитизм и т. д. Им назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 22 до 25 лет, а также многомиллионные штрафы.

Таганская ОПГ считается одной из старейших в России. Изначально ее члены занимались рэкетом, но затем стали устранять представителей конкурирующих группировок и других бандитов.

В 2017 году был задержан штатный киллер ОПГ Марат Янбухтин. Он назвал имена своих подельников, благодаря чему правоохранителям удалось их задержать. Также из арсенала ОПГ изъяли оружие, взрывчатку и т.д.