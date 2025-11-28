Суд постановил вернуть дмитровские земли в собственность государства

Дмитровский городской суд удовлетворил исковые требования межрайонного природоохранного прокурора об изъятии из незаконного владения части двух земельных участков в сельском поселении Костинское Дмитровского округа. К участию в процессе было привлечено Минэкологии Московской области, поскольку спор зашел о приватизации неотчуждаемых земель вблизи водных объектов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура провела проверку, в ходе которой установила, что два земельных участка, принадлежащие частному лицу, имеют пересечения с акваторией и береговой полосой реки Комарихи. Границы береговой полосы и водоохранной зоны определены распоряжением Минэкологии, факт пересечения подтвержден кадастровым инженером, так что прокуратура имела все основания для претензий. Напомню, что земли береговых полос и водоохранных зон приватизации не подлежат», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Ответчик, владелец земель, в суд не явился, дело было рассмотрено в его отсутствие. В итоге суд вынес решение изменить границы двух земельных участков, исключив из их состава спорные земли. Помимо этого, в Единый государственный реестр недвижимости будут внесены сведения об ограничениях прав на использование земель согласно Водному кодексу России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.