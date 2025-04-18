Суд посмертно вынесет приговор по делу издевавшегося над дочерьми Хачатуряна

Столичный Бутырский суд 21 апреля вынесет приговор по уголовному делу Михаила Хачатуряна. Ему посмертно вменяется причинение тяжкого вреда здоровью, а также сексуальное насилие по отношению к своим дочкам, рассказал юрист, представляющий интересы одной из девушек, Алексей Паршин. Об этом сообщает ТАСС .

Приговор вынесут 21 апреля в 12:00. Оснований, необходимых для реабилитации либо возвращения дела, гособвинение не нашло. Также оно попросило Бутырский суд признать, что виновность Хачатуряна доказана, и завершить уголовное преследование по делу в связи с его гибелью.

Если отца девушек признают виновным, это будет свидетельством, что его дочери применили необходимую самооборону.

Четвертой потерпевшей в рамках уголовного дела является подруга сестер. Согласно информации из обвинительного заключения, Хачатурян отправлял ей ролики с порнографическим содержанием.

Труп Михаила Хачатуряна нашли в июле 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе. На теле было огромное количество колотых ранений.

Дочери мужчины сказали, что оказались в безвыходном положении. Тот, по их словам, физически и морально над ними издевался. Сначала девушек обвиняли в убийстве группой лиц по предварительному сговору.