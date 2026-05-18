Суд подтвердил взыскание 63 млн руб за свалку в Клинском округе

Верховный суд России отказал предпринимателю из Клина в пересмотре решения о возмещении почти 63 млн рублей ущерба за незаконное размещение отходов. Ранее суды нескольких инстанций поддержали иск Минэкологии Подмосковья о взыскании средств за вред почвам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Арбитражный суд Московской области ранее удовлетворил иск министерства экологии и природопользования региона к индивидуальному предпринимателю. Поводом стали нарушения, выявленные зимой на землях вблизи деревни Горицы в Клинском округе.

Там обнаружили три карьерные выемки общей площадью более 55 тыс. кв. метров, в том числе две старые и одну со следами недавних работ. На соседнем участке, принадлежащем физическому лицу, находились спецтехника и бытовое помещение для рабочих. На момент осмотра работы не велись.

Он добавил, что ущерб почвам оценили почти в 63 млн рублей. Собственнику соседнего участка объявили предостережение о недопустимости нарушений. Предприниматель дважды пытался оспорить решение, утверждая, что добыча песка не связана с хозяйственной деятельностью, однако его доводы отклонили. Верховный суд также не нашел оснований для пересмотра дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.