Суд подтвердил включение «ТСК «Мегаполис» в РНП

Суд поддержал решение о включении ООО «ТСК «Мегаполис» в реестр недобросовестных поставщиков после одностороннего расторжения контракта на капремонт, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В Московское областное УФАС России обратилось ГКУ МО «Дирекция единого заказчика Министерства социального развития Московской области». Учреждение просило внести сведения об ООО «ТСК «Мегаполис» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

Основанием стал односторонний отказ заказчика от исполнения контракта на капитальный ремонт в ГБСУСО МО «Семейный центр «Сергиево-Посадский».

После рассмотрения обращения управление признало действия компании не соответствующими законодательству и приняло решение о включении сведений в РНП.

Компания попыталась оспорить это решение в суде, однако суд поддержал позицию антимонопольного органа.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

