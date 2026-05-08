Суд подтвердил включение ООО «Спанпро» в РНП

Арбитражный суд Москвы поддержал решение Московского областного УФАС о включении ООО «Спанпро» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы поступило обращение ГБУЗ МО «Коломенский перинатальный центр». Учреждение просило внести сведения о компании в реестр недобросовестных поставщиков из-за одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку стерильных хирургических халатов.

По итогам проверки управление признало действия общества несоответствующими закону и приняло решение о включении сведений о компании в реестр.

ООО «Спанпро» оспорило это решение в суде. Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России. Дело рассмотрено под номером.

