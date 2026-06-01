Суд подтвердил включение ООО «Асгард» в реестр РНП

Арбитражный суд Московского округа признал законным решение о включении ООО «Асгард» в реестр недобросовестных поставщиков. Компания пыталась оспорить его в суде, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы поступило обращение ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства». Учреждение просило внести сведения об ООО «Асгард» в реестр недобросовестных поставщиков из-за уклонения от заключения контракта.

Контракт предусматривал выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, капитальный ремонт объекта и поставку оборудования для его эксплуатации.

По итогам проверки управление признало действия компании нарушающими требования закона и приняло решение о включении сведений в РНП.

ООО «Асгард» обжаловало это решение в суде. Арбитражный суд Московского округа отказал в удовлетворении требований и подтвердил законность позиции Московского областного УФАС России.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

