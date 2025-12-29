Суд подтвердил включение ООО «Аластар» в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Аластар» в иске о признании незаконным решения Московского областного УФАС о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» обратилось в Московское областное УФАС России с жалобой на односторонний отказ ООО «Аластар» от исполнения контракта по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

По итогам рассмотрения обращения антимонопольное ведомство признало действия компании нарушающими законодательство и приняло решение о включении сведений о ней в реестр недобросовестных поставщиков.

ООО «Аластар» попыталось оспорить это решение в суде, однако Арбитражный суд города Москвы отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность позиции УФАС.

