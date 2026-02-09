Суд подтвердил включение «Атриум-Стилл» в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о включении ООО «Атриум-Стилл» в реестр недобросовестных поставщиков после жалобы АО «НПП «Исток» им. Шокина», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Арбитражный суд города Москвы рассмотрел спор между ООО «Атриум-Стилл» и Московским областным УФАС России. Поводом для разбирательства стало обращение АО «НПП «Исток» им. Шокина» по факту одностороннего отказа «Атриум-Стилл» от заключения договора на поставку запасных частей для установок проекционной литографии.

По итогам проверки антимонопольное ведомство признало действия компании нарушающими закон и приняло решение о включении сведений о ней в реестр недобросовестных поставщиков.

ООО «Атриум-Стилл» попыталось оспорить это решение в суде, однако Арбитражный суд Москвы отказал компании в удовлетворении требований. Суд подтвердил законность и обоснованность позиции УФАС по делу.

