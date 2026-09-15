Суд подтвердил включение АО «Связь инжиниринг М» в реестр нечестных поставщиков

Московское областное Управление Федеральной антимонопольной службы России внесло сведения об АО «Связь инжиниринг М» в реестр недобросовестных поставщиков. Поводом стало обращение муниципального бюджетного учреждения Павлово-Посадского городского округа Московской области «Благоустройство».

Учреждение сообщило, что компания уклонилась от заключения контракта на услуги по обеспечению работоспособности автоматизированной системы мониторинга и обеспечения управления. Управление признало действия общества не соответствующими закону.

Компания оспорила решение в суде. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ей и подтвердил законность решения ведомства по делу № А40-18630/26. Реестр формируют по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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