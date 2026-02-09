Суд подтвердил штраф для администрации Сергиево-Посадского округа

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе постановление Московского областного УФАС России о штрафе для администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области в размере 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области обязана выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области отказало администрации в включении сведений о физическом лице в реестр недобросовестных участников аукциона. После этого ведомство возбудило дело об административном правонарушении и вынесло постановление о привлечении администрации к ответственности.

Администрация не согласилась с решением и обратилась в суд. Однако Арбитражный суд Московского округа отказал в удовлетворении требований администрации и признал постановление УФАС законным и обоснованным. Решение суда вступило в законную силу.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.