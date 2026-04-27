Суд Подмосковья отказал в иске на 700 тыс рублей по ДТП

Арбитражный суд Московской области отклонил иск ООО «ТК КМР» к ООО «ЭКОЛАЙФ» о взыскании более 700 тыс. рублей после ДТП, признав требования необоснованными, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Московской области.

Спор возник после аварии с участием Mercedes Benz и Volkswagen Polo. Гражданская ответственность сторон была застрахована, страховая выплата произведена с учетом износа деталей.

Почти через три года ООО «ТК КМР» потребовало взыскать с владельца автомобиля и страховщика большую сумму на основании новой оценки ремонта, а также проценты и дополнительные расходы.

Суд установил, что истец не подтвердил фактический размер ущерба, не представил доказательств проведения ремонта и затрат на запчасти и работы. Также не доказано, что страхового возмещения оказалось недостаточно и что к страховщику своевременно направлялись требования о доплате.

Представленная экспертиза была выполнена в 2025 году, когда автомобиль, по оценке суда, уже был восстановлен и эксплуатировался. Суд указал на недобросовестность поведения истца и усмотрел попытку получения необоснованной выгоды.

Требования о процентах по статье 395 Гражданского кодекса РФ отклонены. Суд разъяснил, что в деликтных спорах такие проценты начисляются со дня вступления решения в силу при просрочке исполнения, а не задним числом.

В итоге в иске отказано полностью.

