Суд поддержал включение ООО СК «Твой дом» в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО СК «Твой дом» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГКУ МО «Дирекция модернизации образования Московской области» о внесении сведений в отношении ООО СК «Твой дом» в РНП по факту одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Раменский колледж».

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО СК «Твой дом» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-47190/2024).

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.