Суд поддержал включение ООО «Малахит» в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Малахит» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Московской области «Пансионат „Ногинский“ о внесении сведений в отношении ООО „Малахит“ в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку спортивных товаров.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Малахит» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-240334/24).

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.