Суд поддержал включение ООО Фирма «А-БИО» в реестр недобросовестных поставщиков аукциона

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Фирма «А-БИО» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение комитета по конкурентной политике Московской области о внесении сведений в отношении ООО Фирма «А-БИО» в РНУА по факту уклонения общества от заключения договора аренды земельного участка.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНУА.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО Фирма «А-БИО» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.